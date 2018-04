Stiri pe aceeasi tema

- Alina Russu, Președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), a explicat ce suma va fi alocata pentru organizarea alegerilor locale ce urmeaza sa se desfașoare în luna mai, atât în Capitala, cât și în alte șase localitați. Conform ei, suma a fost stabilita…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu evita, din nou, sa raspunda la intrebarea daca va candida sau nu la alegerile din Chișinau, dar nici nu exclude ca ar putea candida. Susține ca este o alegere dificila, deoarece „un candidat independent ii este mult mai dificil decat unui candidat de partid".

- Candidații care pretind la fotoliul de primar general al municipiului Chișinau vor putea cheltui in campania electorala cel mult cate 18 milioane de lei, iar cei inscriși in cursa de la Balți - cate trei milioane de lei.

- „Cel mai probabil, alegerile locale pentru funcțiile de primari în municipiile Chișinau și Balți vor avea loc pe data de 20 mai 2018”, au declarat pentru TIMPUL surse apropiate Comisiei Electorale Centrale (CEC), care s-au aratat convinse ca anunțul oficial va fi facut la începutul…

- Alegerile locale anticipate din Balți și Chișinau ar putea sa nu aiba loc. Cel puțin asta spun reprezentații Comisiei Electorale Centrale. Potrivit acestora, in bugetul de stat nu sunt prevazuți bani pentru a aceste doua scrutine.

- Primarul suspendat al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca, care a depus recent cererea de demisie, sustine ca legea ii obliga pe membrii Comisiei Electorale Centrale sa anunte data alegerilor anticipate din capitala pentru ziua de 20 mai curent. Fostul primar insa admite ca ar putea avea loc si alte…

- Președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Alina Russu, a declarat in cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru Sputnik-Moldova cand vor avea loc in Chișinau alegerile locale noi.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. …