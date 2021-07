Aproximativ 20.000 de afgani care au asistat armata SUA, in special ca translatori, au solicitat in aceasta etapa sa fie evacuati de Statele Unite, a declarat joi Casa Alba, precizand ca acest numar nu include familiile, relateaza AFP. Acesti afgani si familiile lor, in functie de starea controalelor de securitate la care sunt supusi, vor fi dusi fie la o baza militara din Statele Unite, fie spre o baza militara americana din strainatate sau intr-o terta tara, a explicat Jen Psaki, purtator de cuvant al Casei Albe, in cadrul unei conferinte de presa. Washingtonul a pus in aplicare o vasta operatiune…