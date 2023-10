Stiri pe aceeasi tema

- O forta operationala amfibie formata din mii de marinari si puscasi marini americani se indreapta spre Israel, unde vor fi pozitionati la bordul unor nave de razboi in cazul in care conflictul cu Hamas se extinde, au declarat luni doi oficiali americani din domeniul apararii, citati de The Washington…

- O forta operationala amfibie formata din mii de marinari si puscasi marini americani se indreapta spre Israel, unde vor fi pozitionati la bordul unor nave de razboi in cazul in care conflictul cu Hamas se extinde, au declarat luni doi oficiali americani din domeniul apararii, citati de The Washington…

- Seful Comandamentului Central (CENTCOM) al fortelor armate americane, generalul Michael „Erik” Kurilla, a sosit marti intr-o vizita neanuntata in Israel, pentru a se asigura ca forțele sale de aparare (IDF) dispun de tot ceea ce este necesar impotriva Hamas.

- In jur de 2.000 de militari americani au fost inștiințați ca trebuie sa se pregateasca pentru o eventuala detașare in Orientul Mijlociu in vederea sprijinirii Israelului in razboiul purtat impotriva teroriștilor Hamas, relateaza NY Post și The Wall Street Journal.

- Pentagonul a trimis ordine de „pregatire pentru desfasurare” catre aproximativ 2.000 de soldati americani, pentru a fi gata sa raspunda in razboiul dintre Israel si Hamas, au spus doi oficiali americani, conform publicațiilor citate, potrivit News.ro. Trupele respective sunt stationate in prezent atat…

- Armata americana a selectat aproximativ 2.000 de soldati pentru a se pregati pentru o eventuala desfasurare in sprijinul Israelului, relateaza The Wall Street Journal (WSJ) si The Associated Press (AP), care citeaza, sub rezerva anonimatului, oficiali americani, potrivit news.ro.Pentagonul a trimis…

- Statele Unite și-au evacuat ambasada din Beirut și ii sfatuiesc pe toți cetațenii americani sa paraseasca Libanul, transmite postul israelian de televiziune i24NEWS.Organizația terorista libaneza Hezbollah, legata de Iran, a lansat miercuri un atac la granița de nord a Israelului, folosind, se pare,…

- Situație dramatica in Orientul Mijlociu, dupa ce Israelul si Fasia Gaza au intrat din nou in razboi astazi. Aripa militara a miscarii islamiste palestiniene Hamas a lansat o ofensiva surpriza cu mii de rachete si infiltrand luptatori pe teritoriul israelian pe uscat, pe mare si pe calea aerului, relateaza…