„Aproximativ 2.000” de obiecte au fost furate de la British Museum. Unele dintre ele au fost deja recuperate

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.000 de artefacte, inclusiv bijuterii din aur și pietre prețioase, au fost furate de la British Museum de-a lungul unei perioade lungi de timp, dar eforturile de recuperare sunt in curs de desfașurare, a declarat sambata președintele muzeului

- Nu mai puțin de 71 de tablete au fost furate dintr-o școala din Capitala. Polițiștii au facut cercetari și au dat de urma a doi suspecți. Insa din zecile de tablete sustrase din unitatea școlara, doar 12 au fost recuperate – pana la acest moment, cel puțin. E vorba despre cercetari ce s-au facut intr-un…

- Arheologii subacvatici au recuperat sticlarie ornamentata in timpul sapaturilor de la epava navei Capo Corso 2. Capo Corso 2 a fost descoperita pentru prima data in 2012, la o adincime de aproximativ 350 de metri, in porțiunea de mare dintre Capo Corso și insula Capraia, transmite evenimentulistoric.ro…

- Autoritațile italiene au prezentat miercuri (31 mai) obiecte furate care au fost recuperate și repatriate din Londra, in cadrul unei operațiuni desfașurate de Ministerul italian al Culturii și de Unitatea pentru protecția patrimoniului cultural a carabinierilor. Potrivit Ministerului italian al Culturii,…