- ”In contextul evolutiilor fenomenelor meteorologice severe cauzate de ciclonul „Daniel”, care afecteaza anumite regiuni din Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, potrivit informatiilor disponibile la acest moment, la nivelul Ambasadei Romaniei la Atena si al Consulatului…

- Potrivit MAE, ”cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106710035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate…

