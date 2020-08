Stiri pe aceeasi tema

- Politistii sectiei 6 din Bucuresti au oprit o petrecere cu aproximativ 170 de participanti, dupa ce au fost sesizati la 112 ca este tulburata linistea publica prin muzica si galagie. Atat organizatorul evenimentului, cat si participantii la petrecere au fost sanctionati, informeaza Agerpres.In cursul…

- O petrecere cu aproximativ 170 de persoane organizata intr-un salon de evenimente din Capitala a fost oprita, in noaptea de joi spre vineri, de polițiști.Polițiștii din Capitala au fost sesizați, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 1.00, ca dintr-un salon de evenimente se aude muzica…

- Emi Pian a fost liderul clanului Duduianu din Capitala, dar si unul dintre capii lumii interlope din Romania. A fost un impatimit al barbutului, joc de pe urma caruia și-a gasit și sfarșitul. Și cum clanul Duduienilor este foarte mare, in urma cu doar cateva ore, Emi Pian postase o fotografie pe…

- Mai multe percheziții ale polițiștilor de la Secția 4 București au avut loc marți in județul Argeș, intr-un dosar de talharie. Un argeșean s-a prefacut ca vrea sa cumpere un telefon mobil de la o bucureșteanca, i l-a luat, dupa care a tarat dupa el femeia agațata de portiera mașinii. Poliția Capitalei…

- Un taximetrist din Capitala a fost internat in stare grava dupa ce, sambata, 1 august, in jurul orei 8.00, a fost batut de doi tineri pe bulevardul Mihai Bravu. Șoferul e internat la spital, iar Poliția inca ii cauta pe agresorii sai.Potrivit polițiștilor bucureșteni, sambata dimineața, o persoana a…

- Un politist din Capitala a fost condamnat in prima instanta dupa ce a batut un parcagiu. Politistul a primit 10 luni de inchisoare cu suspendare si este obligat sa plateasca 10.000 lei daune morale, potrivit Mediafax.Politistul l-a dus pe parcagiu la Sectia 17 din Bucuresti, l-a obligat sa se dezbrace…

- Un polițist din cadrul Secției 21 din Capitala și unul din cadrul structurii de Acțiuni Speciale au fost confirmați cu noul coronavirus, iar cinci colegi de la Secția 21 și 36 de „mascați” au intrat in izolare, a transmis Poliția Capitalei. Poliția Capitalei a transmis ca cinci polițiști din cadrul…

- Cinci politisti din cadrul Sectiei 21 de Politie din Bucuresti se afla in izolare, dupa ce un coleg a fost depistat cu COVID-19, a informat, marti, Politia Capitalei. De asemenea, arata sursa citata, la nivelul structurii de Actiuni Speciale, 36 de politisti sunt in izolare, un coleg fiind…