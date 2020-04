Aproximativ 15.400 de persoane au intrat în țară în ultimele 24 de ore Aproximativ 15.400 de persoane au intrat in țara in ultimele 24 de ore Aproximativ 15.400 de persoane au intrat în țara în ultimele 24 de ore - anunța Poliția de Frontiera Româna. Dintre acestea, 10.100 au trecut prin punctele de frontiera cu Ungaria. La aceasta perioada dispozitivul de supraveghere și control al frontierei de stat este suplimentat atât în punctele de trecere a frontierei, cât și pe fâșia de frontiera. Zilnic acționeaza aproximativ 4.500 de polițiști de frontiera. (RS)

Etichete politia de frontieraromania(RS)… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro de frontieraromania(RS)…

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 15.400 de persoane au intrat in tara, in ultimele 24 de ore, dintre acestea 10.100 prin punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, a informat, sambata dimineata, Politia de Frontiera Romana. Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au trecut…

- Aproximativ 15.400 de persoane au intrat in tara, in ultimele 24 de ore, dintre acestea 10.100 prin punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, informeaza Politia de Frontiera.In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au trecut peste 25.000 persoane, cetateni romani si straini, dintre…

- Aproximativ 15.400 de persoane au intrat in tara in ultimele 24 de ore, dintre care 10.100 prin punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, a informat sambata dimineata Politia de Frontiera Romana, preluata de Agerpres.

- Aproximativ 15.400 de persoane au intrat in tara, in ultimele 24 de ore, dintre acestea 10.100 prin punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, a informat, sambata dimineata, Politia de Frontiera Romana.Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au…

- Aproximativ 2.500 de persoane din convoiul care a traversat Ungaria in noaptea de marti spre miercuri au intrat deja in tara, in cateva ore de la sosirea in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, anunta Politia de Frontiera intr-un comunicat de presa. Conform sursei citate, convoiul a ajuns…

- Aproximativ 2.500 de persoane din convoiul care a traversat Ungaria in noaptea de marti spre miercuri au intrat deja in tara, in cateva ore de la sosirea in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, anunta Politia de Frontiera intr-un comunicat de presa. Conform sursei citate, convoiul a ajuns…

- ANAF suspenda executarile silite, controalele fiscale și amana termenul de depunere a declarațiilor, pe parcursul starii de urgența Minitrul Finanțelor, Florin Cițu, a prezentat, pe pagina sa de Facebook, cateva masuri pe care le-a pregatit, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a pregatit o serie…

- In Republica Moldova, pana in acest moment, nu exista niciun cetațean moldovean pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19. In limita competențelor, Poliția de Frontiera continua sa intreprinda o serie de masuri pe linia de prevenire și control al transmiterii transfrontaliere…