Aproximativ 15.000 de militari români, aliaţi şi parteneri vor participa la exerciţiile 'Dacia 21 Livex' pe teritoriul naţional Aproximativ 15.000 de militari romani, aliati si parteneri vor participa, in perioada mai-iunie, la seria de exercitii "Dacia 21 Livex", ce se desfasoara pe teritoriul national si integreaza secvente de instruire in comun, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii Nationale transmis, sambata, AGERPRES.



Primele efective si echipamente militare care au sosit in Romania, saptamana aceasta, sunt formate din 120 de militari britanici si 55 de vehicule din dotarea acestora. Coloanele militare, insotite de echipaje de politie militara, se vor deplasa sambata la sediul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

