Aproximativ 7.000 de limbi sunt cunoscute in prezent in lumea intreaga, insa multe dintre ele ar putea sa dispara in curand pentru totdeauna, potrivit unui studiu realizat in Australia, informeaza DPA.

Conform autorilor studiului, aproape jumatate din limbile vorbite pe Terra sunt amenintate cu disparitia, iar 1.500 dintre ele ar putea sa dispara pana la sfarsitul acestui secol.

"Fara o interventie, numarul limbilor care dispar ar putea sa se tripleze in urmatorii 40 de ani, intr-un ritm de cel putin o limba disparuta in fiecare luna", au precizat autorii studiului. Ei recomanda…