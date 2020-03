Aproximativ 1500 de cetateni romani blocati in Italia vor ateriza pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane Blue Air repatriaza, sambata dimineața, mai mulți cetațeni romani din zona Torino din Italia, considerata zona roșie, a anunțat Antena3. Pasagerii vor fi preluați sub paza de pe Aeroportul...

- Situatie tensionata in Constanta acolo unde vor ajunge aproape 1.500 de romani, repatraiti din Italia, din zone afectate de coronavirus. Oamenii erau angajati acolo sezinier. Vor ajunge in tara cu mai multe curse aeriene speciale dupa ce Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca a identificat mai multe…

- Aproximativ 1500 de romani din Italia sunt așteptați sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu și sa fie bagați in carantina in mai multe hoteluri din stațiunea Mamaia. Informația a fost confirmata de Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța, care a criticat dur decizia Guvernului…

- Tarom a raspuns solicitarii Șantierului Naval Braila și a dus 23 de italieni blocați de criza coronavirus pe platforma de la Braila, iar la intoarcere a adus in țara 122 de romani care lucreaza la sucursalele din Italia ale aceleiași companii.Aeronava TAROM a decolat de pe aeroportul Otopeni…

- Alti noua cetateni romania care se aflau in Italia ca turisti sau pentru tratamente medicale si care nu mai au posibilitatea de a ramane in acea tara, dar nici de a reveni in Romania, vor fi repatriati, sambata, cu o aeronava a Ministerului Apararii Nationale (MApN). Ei vor fi plasati in carantina…

- Coloane de masini s au formar la iesire din Capitala. La fata locului se afla mai multe echipaje de politie si de jandarmi pentru a escorta romanii veniti din Italia. Acestia ar urma sa fie dusi in carantina, in judetele de unde provin."Au fost adusi escortati, ca sa nu afecteze anumite zone publice,…

- Zeci de pasageri au ramas blocați pe aeroportul Otopeni dupa ce autoritațile au decis aseara sa suspende toate zborurile pe ruta spre Italia. Mii de oameni aștepta acum un raspuns din partea companiilor pentru a-și putea recuperea banii.

- (foto: Pixabay) Patru cetațeni romani care s-au intors din Italia au intrat astazi in izolare la domiciliu, dupa ce s-au prezentat la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și au fost testați pentru coronavirus. Persoanele nu prezentau simptome in momentul in care s-au prezentat la spital, insa…