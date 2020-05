Stiri pe aceeasi tema

- Cincisprezece copii din New York au fost internați in spital dupa ce au prezentat simptomele unui sindrom inflamator care ar putea fi legat de coronavirus, potrivit unei alerte lansate de Departamentul de Sanatate Publica din orașul american, informeaza CNN.

- Doctorii care au tratat pacienți internați cu diagnosticul coronavirus au descoperit cheaguri de sange in plamanii, inimile și rinichii acestora. Unii dintre pacienții care prezentau aceste cheaguri erau in stare critica, dar alții pareau vindecați.Cheagurile de sange sunt foarte periculoase fiindca…

- Vești noi pentru medicii care lucreaza cu bolnavii de Covid-19! In cadrul unei videoconferințe cu premierul Ludovic Orban, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca a solicitat Guvernului o masura pentru corpul medical. Cei care ingrijesc pacienții Covid-19 ar putea primi un „bonus onorabil”.

- Daniel Radcliffe și Erin Darke sunt „destul de bine” in izolare și fericiți ca nu au copii in aceasta perioada, noteaza contactmusic.com. Starul din ‘Harry Potter’ și iubita lui, Erin Drake, nu au mai ieșit din locuința lor din New York de mai bine de o saptamana, in contextul pandemiei de coronavirus…

- Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Miercurea Ciuc a fost eliberata, pentru a trata bolnavi infectati cu noul coronavirus, iar pacientii care necesita internare din cauza unor boli infectioase vor fi tratati in spatiile Sectiei de dermatologie, se arata intr-un comunicat…

- Primele cazuri de pneumonie din cauze necunoscute au fost identificate in orașul Wuhan, capitala provinciei Hubei, la inceputul lunii decembrie. Simptomele aparute in unii pacienți infectați cu virusul Covid-19 au adus aminte de virusul SARS, ceea ce a generat ingrijorare in randul medicilor chinezi.…

- Isteria legata de coronavirus, numita si epidemia de panica, este mult mai periculoasa decat boala propriu-zisa. De aceasta parere sunt mai multi experti in medicina din intreaga lume, care sustin ca fobia este nejustificata si ca oamenii ar trebui sa fie mai preocupati de

- Mii de morți in China, zeci de mii de persoane diagnosticate cu noul coronavirus, insa niciun copil. Virusul care face ravagii și in Europa, respectiv in nordul Italiei, acolo unde au survenit deja cinci decese, afecteaza in special oameni de varsta a doua și a treia. Niciun minor sub noua ani nu ar…