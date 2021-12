Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Lucian Bode a anuntat duminica seara ca, in ultimele 24 de ore, aproximativ 13.000 de romani au intrat in tara si nu sunt vaccinati, nu au test PCR si au intrat in carantina. El a transmis ca orice nerespectare a deciziei de carantinare inseamna infractiune si dosar penal. Lucian…

- Peste 170.000 de romani care s-au prezentat duminica la frontierele Romaniei, dintre care 120.000 pe sensurile de intrare in țara, situația care a dus la supraaglomerare in special in vamile din vestul țarii. Situația a fost agravata in special de faptul ca circa 13.000 nu aveau certificat verde care…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, ca in cazul crimei de la Iasi, in care doi tineri au fost omorati, se asteapta decizia instantei din Italia, pentru a-l extrada pe vinovat. „Vorbim despre o ancheta penala in curs. In urma acestei anchete, din fericire, am reusit intr-un timp…

- Nervi și cozi la vamile din vestul țarii. Abia au intrat in vigoare noile condiții de intrare in Romania, iar romanii care se intorc acasa de sarbatori sunt revoltați. Ei spun ca nu au știut ca ar avea nevoie de test PCR și drept urmare, unii aleg sa se intoarca inapoi cand li se comunica […] The post…

- Vedeți in imaginile de mai jos cum arata unitatea de primiri urgențe a Spitalului Bagdasar-Arseni din Capitala: plina de pacienți COVID in stare grava pentru care medicii fac eforturi supraomenești. Din lipsa de locuri, unii bolnavi sunt conectați la oxigen de pe un scaun.Doua doamne, surprinse in imaginile…

- Sapte oameni au murit in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, a anuntat vineri ministrul de Interne, Lucian Bode. Anterior, autoritatile anuntasera ca sunt 9 oameni morti in incendiul de la Constanta. AGERPRES Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri…