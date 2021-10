Aproximativ 13.000 de elevi şi preşcolari şi 4.400 de angajaţi, infectaţi Aproximativ 13.000 de elevi si prescolari si 4.400 de angajati, infectati RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Aproximativ 13.000 de elevi si prescolari si 4.400 de angajati din învatamânt sunt infectati, în acest moment, cu noul coronavirus - afirma ministrul educatiei, Sorin Cîmpeanu. Acesta a precizat miercuri seara, într-o conferinta de presa, ca 278.000 de elevi învata acum în sistem online - relateaza reporterul RRA, Felicia Mocanu. În aceasta saptamâna, a crescut numarul elevilor vaccinati, în schimb, sunt… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

