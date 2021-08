Aproximativ 1.300 de morţi şi peste 5.700 de răniţi, în urma cutremurului din Haiti Aproximativ 1.300 de oameni au murit si peste 5.700 au fost raniti în urma cutremurului cu magnitudine de 7.2, care a avut loc în Haiti sâmbata, noul bilant fiind anuntat de autoritati în urma cu câteva ore, scrie news.ro. Operatiunile de cautare si salvare continua în ritm alert, având în vedere ca insula caraibiana urmeaza sa fie lovita luni de o furtuna tropicala ce le va îngreuna. Seismul a produs importante pagube materiale si a fost resimtit în Cuba si Jamaica, urmat de numeroase replici.



