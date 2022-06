Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau, efectueaza marti dimineata 25 de perchezitii domiciliare in judetul Calarasi, intr-un dosar penal in care se…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Barbu Catargiu" al judetului Ialomita a fost anuntat, prin sistemul unic pentru apeluri de urgenta 112, in data de 20 aprilie a.c., in jurul orei 08.40, despre producerea unui accident rutier pe DN21A, Tandarei Baraganu.Potrivit ISU Ialomita, in accident a…

- Șase persoane, intre care patru copii, au fost gasite moarte, duminica dimineața, intr-o casa din Turda cuprinsa de un incendiu. Autoritațile au declanșat Planul roșui de intervenție. Potrivit ISU Cluj, pompierii din Turda și 2 Cluj-Napoca au intervenit duminica dimineața cu trei autospeciale, o autoutilitara…

- Cadavrele a cinci barbati cu mainile legate au fost gasite in subsolul unui sanatoriu pentru copii din Bucea, oras din regiunea Kiev recucerit de ucraineni si in care soldatii rusi au comis masacre, potrivit unui anunt facut luni de procuratura generala a Ucrainei, transmite AFP.

- Poliția orașului Oravița a ridicat de la domiciliul unui barbat de 60 de ani mai multe arme deținute ilegal.Una dintre arme ar data, posibil, din perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial. In casa acestuia au mai fost gasite dispozitive de ochire, munitie, o arbaleta, un aparat cu electrosocuri confectionat…

- Materiale pirotehnice în zona destinat spectatorilor oaspei la meciul dintre echipele CS Furei i Oelul Galai disputat sâmbt 12 martie 2022 pe stadionul din oraul Furei.Jandarmii care se aflau în zona stadionului pentru asigurarea msurilor de ordine public au interceptat i legitimat un...