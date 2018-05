Stiri pe aceeasi tema

- Mass demonstrations roam the streets of #Casablanca, #Morocco, condemning the transfer of the US Embassy to #Jerusalem and to show solidarity with #Gaza. pic.twitter.com/sagSPlnm0l— Shehab News (@ShehabAgencyEn) 20 mai 2018

- Recenta decizie de mutare a ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, luata de administratia americana, prin presedintele Donald Trump, a confuzionat foarte mult comunitatea internationala, si in special statele din spatiul Uniunii Europene. Au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Statele Unite isi inaugureaza, luni, la Ierusalim, ambasada in Israel, ducand la capat promisiunea controversata a presedintelui Donald Trump si riscand totodata sa inflameze furia palestinienilor, care ar putea sa protesteze in masa in teritoriile lor, mai ales in Fasia Gaza. Ivanka Trump…

- Cel puțin trei indicatoare pe care scrie ”Ambasada SUA” au aparut luni in Ierusalim, cu o saptamana inaintea inaugurarii oficiale a misiunii diplomatice care se va muta astfel de la Tel Aviv, potrivit unor martori citați de Reuters.

- Liderul american, Donald Trump, a declarat vineri ca exista posibilitatea sa participe la deschiderea ambasadei SUA de la Ierusalim, ambasada pe care a decis sa o mute de la Tel Aviv, informeaza Reuters. „Ambasada la Ierusalim a fost promisa de presedinti timp de mai multi ani.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi in Israel ca doreste mutarea Ambasaderi Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, dar, "din nefericire", nu beneficiaza de suficient sprijin in acest sens, scrie AFP."Avem consultari pe aceasta tema cu toate institutiile din Romania. Este dorinta noastra,…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri ca o decizie cu privire la mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu poate fi luata decat de presedintele tarii si a somat Guvernul sa renunte la orice demers institutional in aceasta directie, transmite Agerpres. Orban a afirmat…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a exprimat intentia mutarii Ambasadei cehe din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa masuri similare adoptate de Statele Unite si Guatemala, desi Guvernul de la Praga nu este de acord.