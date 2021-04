Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.000 de ucraineni au solicitat azil in Uniunea Europeana in luna februarie, peste doua treimi dintre cereri fiind depuse in Franta, a indicat marti Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), relateaza France Presse. Potrivit EASO, in luna februarie au fost depuse 971 de cereri de azil…

- Romania a ocupat locul sase in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste productia de grau obtinuta anul trecut, cu un total de 6,41 milioane de tone. Recolta din 2020 a fost mai mica cu 3,88 de milioane de tone (37,7%) fata de 2019, cand ocupam prima poziție. Motivul ține de seceta pedologica extrema,…

- Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrincea, a confirmat ca ambasadorul ucrainean a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinau pe cazul Ceaus, iar rapirea judecatorului, ar fi fost pusa la cale de serviciile secrete din Ucraina, cu acordul a Serviciului de Informații și Securitate din…

- Serviciile de informații lituaniene afirma ca Rusia a încercat fara succes anul trecut sa efectueze un „atac informațional” asupra Lituaniei folosind o sosie a lui Evgheni Prigojin, oligarhul apropiat de Kremlin cunoscut drept „bucatarul-șef al lui Putin”, relateaza Euractiv.Informația…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca UE s-a miscat prea greu in ceea ce priveste autorizarea vaccinurilor anti-COVID-19 si a avut prea multa incredere in faptul ca isi va atinge obiectivele de productie, potrivit BBC . Programul de imunizare din Europa, lansat de presedintele…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat ca Moscova este gata sa taie relațiile cu Uniunea Europeana daca statele blocului comunitar impun sancțiuni economice dure regimului de la Kremlin. Declarația ministrului Lavrov este dintr-un interviu publicat pe site-ul ministerului și citat de Reuters.…

- Ministerul Afacerilor Externe face precizari legate de modificarea conditiilor de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul pandemiei de COVID-19 In continuarea informatiilor transmise in data de 22 ianuarie 2021 privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul…