Aproximativ 1.000 de persoane se afla sambata seara, in jurul orei 18,30, la protestul antiguvernamental din Piata Victoriei, in zona fiind restrictionata circulatia rutiera pe bulevardele Kiseleff, Iancu de Hunedoara si Calea Victoriei. Protestatarii sunt dotati cu steaguri tricolore, precum si ale SUA, Marii Britanii, Scotiei, Canadei, Belgiei si Spaniei. Ei sufla in vuvuzele. In zona sunt desfasurate si efective de jandarmi, ale Politiei si echipaje SMURD. La ora transmiterii acestei stiri inca mai este deschis traficul rutier pe bulevardele Lascar Catargiu si Aviatorilor, masinile putand circula…