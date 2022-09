Stiri pe aceeasi tema

- Testari medicale gratuite in mediul rural – caravana „Nu am facut destul” ajuta la depistarea bolilor oncologice In weekend-urile din perioada 24 septembrie – 20 noiembrie 2022, aproximativ 1000 de persoane din mediul rural vor beneficia de testari medicale gratuite in cadrul caravanei „Nu am facut…

- Meteorologii au emis vineri o avertizare Cod galben de canicula valabila pana duminica in 29 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Maramureș, Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Valcea, Dolj, Argeș, Olt, Dambovița, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Ilfov,…

- Circulația mașinilor de peste 7,5 tone este restricționata in unele județe Foto: Arhiva. Circulația autovehiculelor de peste 7,5 tone va fi restricționata azi între orele 12 si 20 pe mai multe sectoare de drum, din 15 județe, vizate de avertizari de canicula. Este vorba despre Teleorman,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, potrivit informarii primite de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, maine 27.07.2022, in intervalul orar 12:00 – 20:00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu…

- Maine, restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum național Foto: politia de frontiera. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Mâine vor fi restricții de circulație între orele 12:00-20:00 pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va institui miercuri restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, pe sectoarele de drum national din judetele Teleorman, Dambovita, Arges, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Olt, Dolj,…

- 16 județe din sudul țarii sunt duminica sub avertizare Cod portocaliu de canicula, cu maxime ce pot ajunge la 41 de grade. Sunt sub avertizare Cod portocaliu județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dambovița, Prahova, Ilfov, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași și Constanța,…

- Un numar de 16 județe din sudul țarii se afla, duminica, sub avertizare Cod portocaliu de canicula, cu maxime ce pot ajunge la 41 de grade Celsius. Astfel, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sunt sub avertizare Cod portocaliu județele: Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Argeș,…