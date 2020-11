Aproximativ 1000 de blocuri din Capitală au rămas fără apă și căldură, în mijlocul lunii noiembrie, anul 2020 In anul 2020, in capitala Romaniei, oamenii raman in mijlocul lunii noiembrie fara apa calda și caldura. Potrivit unui anunț al Termoenergetica, aproximativ 1000 de blocuri/imobile din București au ramas joi fara apa calda și caldura din cauza avariilor, a lucrarilor programate sau a furnizarii agentului termic sub parametri. Conform anunțul Termoenergetica, cele mai afectate sunt Sectoarele 1, 3, 4 și 6. Insa, in anunțul Termoenergetica nu apare și Sectorul 5, unde cetațenii se confrunta cu lipsa apei calde de luni de zile, iar de caldura nici nu poate fi vorba. Potrivit informațiilor transmise… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

