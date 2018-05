Peste 400 de salvamontisti au intervenit la aproximativ 100 de solicitari in minivacanta de 1 Mai, informeaza o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Romania.



"Peste 400 de salvamontisti care au fost 'de serviciu' in intreaga tara, in aceasta minivacanta, pe carari de munte, in bazele si posturile Salvamont, in zonele de practicare a sporturilor montane recunoscute cu aflux mare de turisti, oameni, care au intervenit cu promptitudine la aproape 100 de solicitari, salvand oameni, cu pasiune, cu profesionalism, cu daruire", se arata in postare.



