Stiri pe aceeasi tema

- In primele 24 de ore, au raspuns ordinului de mobilizare al Moscovei aproximativ 10.000 de oameni. Agențiile rusești spun ca aceștia s-au prezentat ca voluntari fara sa astepte ordinul de inrolare.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a indemnat joi pe rusi "sa "protesteze" fața de ordinul Kremlinului de mobilizare pe frontul ucrainean sau "sa se predea". Președintele Vladimir Putin le da indicații directe generalilor aflați pe frontul din Ucraina.

- Scandalul din tabara de Vara a Tineretului National Liberal a aratat cine sunt ei cu adevarat. Inregistrari cu injuraturile grobiane la adresa clegilor din PSD au facut inconjurul tarii. Chiar si primul ministru Ciuca s-a aratat dezgustat si a demis „oamenii care vor sa fie noi". Conducerea…

- SUA estimeaza ca Rusia a parasit in mare parte zonele pe care le ocupase in regiunea Harkov (nord-est), iar multi soldati rusi, care se repliasera in fata inaintarii trupelor ucrainene, au trecut granita revenind in Rusia, a declarat luni un inalt oficial militar american, citat de Reuters, transmite…

- Casatoria este unul dintre cele mai așteptate evenimente de catre doi tineri indragistiți. De multe ori, acest moment este amanat din cauza lipsei banilor și a grijilor aferente marelui eveniment din viața celor doi. Pentru doi tineri din Suceava, momentul mult așteptat a sosit, insa dupa cateva ore,…

- O postare care susține ca fostele națiuni sovietice Georgia și Kazahstan sunt creații „artificiale” a aparut luni seara pe contul de Vkontakte (Facebookul rusesc) al fostului președinte rus Dmitri Medvedev, dar a fost ștearsa repede.

- Generalul Patrick Sanders, noul comandant al armatei britanice, a raspuns, marti, la amenintarile frecvente ale Moscovei la adresa tarii sale, declarand ca armata Regatului Unit trebuie sa fie apta sa se mobilizeze rapid pentru a descuraja amenintarile rusesti, relateaza Reuters.

- Georgia si-a inchis temporar granita terestra cu Rusia din cauza ploilor abundente care au cazut in regiunea muntoasa dintre cele doua tari, au anuntat luni autoritatile locale, citate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…