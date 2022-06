Ponderea cantitatii de peste consumata de romani din import este de aproximativ 80%, in principal peste congelat adus din tari ca Spania, Polonia si Canada, sustin reprezentantii Federatiei Organizatiilor de Pescari de la Marea Neagra. Potrivit unui comunicat al Federatiei, in acest context, pescarii romani de la Marea Neagra au fost nevoiti sa-si restranga activitatea in cei doi ani de pandemie, in conditiile in care activitatea din turism s-a prabusit, iar restaurantele au fost mai mult inchise. „Avem nevoie de investitii, de spatii pentru colectarea pestelui adus din mare, dar si pentru refrigerare,…