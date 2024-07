Aprovizionarea Ucrainei cu rachete Patriot, sub semnul întrebării din cauza Boeing Aprovizionarea cu rachete Patriot catre Ucraina se lovește de cei de la Boeing ale caror echipamente critice lipsesc. Un plan al SUA de a folosi fabrici japoneze pentru a mari productia de rachete de aparare antiaeriana Patriot - utilizate de Ucraina pentru a se apara impotriva atacurilor rusesti - este intarziat de lipsa unei componente critice fabricate de Boeing, au declarat patru surse citate de Reuters, potrivit news.ro. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

