Aprovizionarea Ucrainei cu muniție, în pericol - Disensiuni în interiorul UE Planul propus de Uniunea Europeana de a furniza Ucrainei un milion de cartușe de muniție in cursul anului urmator a blocat in timpul intalnirilor cu ambasadorii UE din 5 aprilie, a raportat Politico, citand mai mulți diplomați anonimi familiarizați cu negocierile. Promisiunea blocului a fost impiedicata de discordia asupra carora companiile vor primi contracte de arme, potrivit Politico.

