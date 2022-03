Consumatorii din intreaga lume vor simți „impactul enorm” al razboiului Rusiei asupra Ucrainei prin creșterea brusca a prețurilor la alimente și perturbarea semnificativa a lanțurilor de aprovizionare in agricultura. Deja Ucraina a interzis exportul unor produse agricole de baza si a introdus licente pentru exporturile sale cheie – grau, porumb si ulei de floarea soarelui. […] The post Aprovizionarea mondiala cu alimente: Rusia și Ucraina au declanșat isteria foametei first appeared on Ziarul National .