Aprovizionarea cu tomate, în pericol. Ce se va întâmpla cu prețurile de săptămâna viitoare Turcia a decis sa limiteze exporturile de roșii pana pe 14 aprilie 2023 pentru a asigura securitatea alimentara și a stabiliza prețurile care au crescut foarte mult, dupa cutremurele din februarie. Decizia va afecta, in principal, Romania, Ucraina, Moldova, Georgia și alte cateva țari, unde este așteptata o majorare a prețurilor incepand de saptamana viitoare. Ministerul Agriculturii din Turcia a anunțat ca a devenit necesar sa ia masuri pentru a asigura securitatea alimentara și a stabiliza prețurile „din cauza recentei creșteri anormale a prețului roșiilor in Turcia și a consecințelor teribile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

