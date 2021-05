Stiri pe aceeasi tema

- Iuliei Vantur (40 ani) ii este bine in India, acolo unde traieste de sase ani alaturi de celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan (55 ani), insa situatia dezastruoasa in care se afla tara adoptiva din cauza infectarii cu coronavirus o sperie serios.

- Cu parcuri și parcari transformate in crematorii , spitale copleșite și lipsa de oxigen pentru pacienți, autoritațile din Mumbai au inchis timp de trei zile, incepand de vineri, toate centrele de vaccinare impotriva COVID din cauza ca nu mai au vaccinuri. Intre timp, India a inregistrat un nou record…

- India a atins un nou record mondial de infectari, joi, cu peste 375.000 de persoane raportate cu imbolnavire de Covid-19 in ultimele 24 de ore, relateaza Euronews. Situația pare ca nu se imbunatațește deloc in aceasta țara, care se confrunta de mai multe zile cu o agravare accentuata a pandemiei.

- A doua tara cea mai populata de pe planeta, India a raportat pana in prezent peste 182.000 de decese provocate de COVID-19 si 15,6 milioane de cazuri de contaminare, fapt ce l-a determinat pe prim-ministrul, Narendra Modi, sa le ceara oamenilor sa depuna mai multe eforturi in fata pandemiei pentru a…

- New Delhi intra in lockdown de luni seara, timp de o saptamana. Decizia a fost luata ca urmare a faptului ca numarul de cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 a explodat in ultima vreme. Este a cincea zi consecutiva in care India a depasit 200.000 de noi infectari in 24 de ore. India a inregistrat, luni,…

- India, unde 87 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate pana in prezent la o populatie de 1,3 miliarde de locuitori, se confrunta cu o lipsa de seruri impotriva noului coronavirus, intr-un moment in care numarul infectiilor atinge un nou record zilnic, informeaza AFP.…

- Zece persoane au murit in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un mall și s-a raspandit și la un spital din apropiere, unde sunt tratați pacienti COVID din Mumbai, capitala financiara a Indiei, au declarat vineri oficiali locali, informeaza dpa, preluata de Agerpres.