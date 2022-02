Stiri pe aceeasi tema

- Apropierea Moscovei de Beijing nu va putea compensa efectele unei invazii a Rusiei in Ucraina, a avertizat joi, 3 februarie, Departamentul de Stat al SUA, adaugand ca intr-un astfel de scenariu economia rusa va avea și mai mult de suferit, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.SUA atrag atenția ca firmele…

- Departamentul de Stat al SUA a avertizat joi Rusia ca o relatie mai stransa intre Moscova si Beijing nu va compensa consecintele unei invazii a Ucrainei si va face economia rusa si mai fragila, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, a mai spus intr-un briefing…

- Sunt foarte ingrijorat de situatia de pe teren, a declarat presedintele francez la Tourcoing, in nordul Frantei, in marja unei reuniuni a ministrilor de Interne din UE.Prioritatea pentru mine in problema ucraineana si dialogul cu Rusia este o dezescaladare si gasirea termenilor politici pentru o iesire…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- O eventuala agresiune a Rusiei impotriva Ucrainei reprezinta o amenintare la adresa securitatii si economiei mondiale, a avertizat secretarul de stat american Antony Blinken intr-o convorbire telefonica, joi, cu omologul sau chinez Wang Yi, care a invitat partile la calm, potrivit AFP si Reuters,…

- Statele Unite sunt implicate în discutii cu tari si companii importante producatoare de energie din întreaga lume cu privire la o posibila reorientare a livrarilor catre Europa daca Rusia invadeaza Ucraina, au declarat marti oficiali înalti ai administratiei Biden, citati de Reuters.…

- Intr-o discutie cu reporterii, oficialii nu au mentionat tarile sau companiile specifice cu care au discutat pentru a asigura un flux neintrerupt de energie in Europa pentru restul iernii, dar au spus ca includ o gama larga de furnizori, inclusiv vanzatori de gaz natural lichefiat (GNL). Reuters a relatat…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…