- Vladimir Putin a asigurat marti ca Moscova si Beijing vor sa foloseasca din ce in ce mai mult monedele lor nationale, si nu dolarul, pentru schimburile comerciale pe calea ferata pentru a ajunge la un nivel record, pe fondul tensiunilor dintre Rusia si tarile occidentale, scrie AFP, conform news.ro."Atat…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…

- Presedintele chinez Xi Jinping va merge in Rusia saptamana viitoare la un summit la care este invitat liderul nord-coreean Kim Jong Un, dar care nu si-a confirmat participarea, relateaza vineri AFP. Xi Jinping va participa la Forumul Economic Estic pe care Rusia il organizeaza in fiecare…

- Presedintii Chinei si Rusiei, Xi Jinping si respectiv Vladimir Putin, au insistat asupra necesitatii de a 'consolida' cooperarea intre tarile BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud), apel ce...

- Coats a afirmat ca Rusia, China, Iranul si Coreea de Nord lanseaza zilnic atacuri cibernetice asupra retelelor de computere ale autoritatilor federale, statale si locale din Statele Unite, ale corporatiilor si institutiilor de invatamant americane. El a exprimat gravitatea situatiei spunand…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a adresat vineri omologului sau sud-coreean Moon Jae-In invitatia de a participa in septembrie la un forum economic in Rusia, la care este asteptat si premierul japonez si unde au fost invitati deja liderii chinez si nord-coreean, transmite AFP, informeaza Agerpres.''Am…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a trimis o scrisoare presedintelui rus Vladimir Putin in care afirma ca doreste sa mentina contacte la nivel inalt cu Rusia, a indicat marti consilierul de politica externa al Kremlinului, Iuri Usakov, potrivit agentiei Ria Novosti, citata de Reuters, potrivit Agerpres.…

