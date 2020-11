Stiri pe aceeasi tema

- Ginerele lui Trump, Jared Kushner, consilier special la Casa Alba in timpul mandatului lui Donald Trump, il sfatuieste sa cedeze in scandalul post-alegeri si sa-si recunoasca infrangerea, conform unor surse...

- Donald Trump a fost sfatuit de ginerele sau Jared Kushner, consilier special la Casa Alba, sa ia in calcul infrangerea in fata lui Joe Biden, relateaza CNN, care citeaza surse apropiate dosarului.

- Donald Trump, presedintele in functie al SUA, ii cere contracandidatului sau, Joseph Biden, sa nu proclame "in mod gresit" victoria in scrutinul prezidential, avertizand ca procedurile de contestare a rezultatelor abia incep."Joe Biden nu ar trebui sa pretinda in mod gresit functia de presedinte.…

- Acesta nu intenționeaza sa-și recunoasca infrangerea Presedintele republican in exercitiu Donald Trump le-a spus unor aliati, in ultimele zile, ca nu intentioneaza sa-si recunoasca infrangerea de catre candidatul democrat la presedintie Joe Biden , chiar daca este infrant in statele-cheie Georgia…

- Facebook a inchis joi - invocand continut inselator - un grup care militeaza in favoarea presedintelui american Donald Trump, intitulat "Opriti furtul", si care cere "intreruperea numararii" si "oprirea furtului votului" de catre democrati, relateaza France Presse.Twitter i-a suspendat permanent contul…

- Donald Trump este bine și va ramine izolat la Casa Alba pentru moment, a declarat medicul președintelui american. Președintele SUA Donald Trump a anunțat ca este infectat cu coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, el a comunicat ca și soția sa, Melania, a ieșit pozitiva in urma testarii. {{469830}}Medicul…

- Twitter a eliminat un videoclip publicat de presedintele Donald Trump in care era folosita melodia „Electric Avenue”, dupa ce a primit o reclamatie privind drepturile de autor, potrivit news.ro.Trump a publicat pe 12 august videoclipul in care apare un tren animat cu logo-ul campaniei lui care traverseaza…