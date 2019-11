Stiri pe aceeasi tema

- Sute de politisti, jandarmi, angajati ISU, politisti de frontiera si voluntari in cauta pe Iulian, copilul disparut inca de sambata seara. Anchetatorii au vizionat imaginile camerelor de supraveghere din localitate.

- Rolele baiatului de 8 ani, care a disparut sambata din localitatea constanțeana Pecineaga, au fost gasite, duminica, de polițiști pe o strada din apropierea locuinței copilului, scrie Mediafax.Polițiștii au gasit rolele baiatului pe o strada situata la mai puțin de un kilometru distanța de…

- Familia lui Iulian, copilul de 8 ani care a disparut sambata, in jurul orei 15.00, in timp ce se juca in fața casei sale din localitatea Pecineaga, crede ca baiatul a fost rapit de pe strada, scrie Observator.tv. Forțe impresionante s-au deplasat in localitatea Pecineaga, pentru a-l cauta pe Iulian…

- Copilul de opt ani disparut sambata din localitatea Pecineaga, județul Constanța, nu a fost gasit dupa 24 de ore de cautari. Polițiștii au verificat 40 de camere de supraveghere video și au extins aria de cautare in localitațile Ovidiu, Harșova și Neptun, scrie Mediafax.Peste 150 de polițiști…

- Politistii constanteni continua verificarile pentru gasirea minorului in varsta de 8 ani, dat disparut sambata.Aproximativ 150 de forte de ordine au fost implicate, in cursul zilei de astazi, pentru gasirea copilului. La cautari au participat politisti din cadrul I.P.J. Constanta Serviciul Investigatii…

- O femeie din Alba-Iulia a sesizat Politia, luni seara, despre faptul ca fiul sau de 8 ani a plecat de la scoala si nu a mai revenit. Politistii au demarat cautari si au solicitat sprijinul populatiei pentru gasirea lui. Ulterior, minorul a fost gasit in apropierea unei terase din oras. Politistii incearca…

