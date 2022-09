Apropiații îi spun „Nicu”: Cum își petrece timpul liber premierul României Premierul Nicolae Ciuca a vorbit intr-un interviu despre modul cum petrece timpul liber, pasiunile sale și pe cine prefera din echipele sportive. Intrebat ce face in timpul liber, premierul Romaniei a vorbit despre pasiunile sale „ascunse”. „Ascult toate genurile de muzica. Acum sunt la o anumita varsta. Mi-a placut foarte mult U2 si imi place in continuare. Imi place si muzica populara, chiar foarte mult (…) Sunt un om cat se poate de normal”, a declarat Nicolae Ciuca, pentru Antena 3, intr-un scurt interviu. Parinții lui nu s-au bucurat Premierul a explicat faptul ca apropiații ii spun Nicu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Pavlu iși petrece timpul liber impreuna cu soția și cei doi copii. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care demonstreaza ca actorul e un soț atent și un tata implicat.

- In aceste zile, Tudor Mihaița se bucura de timpul liber pe care il are. Ei bine, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, Spynews.ro, au fost pe „urmele” fiului actorului George Mihaița și au vazut cum iși petrece acesta timpul liber, dar mai ales in compania cui. Iata imaginile surprinse…

- Parinții de astazi sunt din ce in ce mai presați de responsabilitațile zilnice, astfel incat dispun de foarte puțin timp liber. Și copiii sunt la fel de ocupați, jongland intre școala, cursuri de balet, antrenamente de fotbal sau meditații la limba engleza. Este ușor de ințeles de ce, in aceste condiții,…

- Daca v-ați intrebat macar o data cum obișnuiește Ștefan Banica sa iși petreaca timpul liber, atunci noi avem raspunsul. Juratul de la X Factor nu se relaxeaza nici macar atunci cand nu se afla la filmari. Ei bine, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au fost pe „urmele”…

- Victor Pițurca (66 de ani) trage un semnal de alarma și spune ca Steaua nu va avea drept de promovare in Superliga nici la finalul sezonului de Liga a 2-a. ”Domnilor, trece timpul și ne trezim iar ca Steaua nu poate promova! Nu vad sa se fi luat vreo masura, trece timpul și va incepe campionatul și…

- Dida Dragan este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țara. Cantareața este cat se poate de fericita cu viața ei. Are o nepoțica superba și o nora harnica. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe nora artistei in timpul ei liber, insa un detaliu a ieșit la iveala. Noi avem imaginile care…

- Premierul Nicolae Ciuca transmite un mesaj cu ocazia implinirii a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii. Șeful Guvernului amintește atat speranțele istorice pe care și le-au pus in americani, cat și colaborarea stransa din prezent, in special…

- Sportivul roman Vlad Stancu a cucerit, sambata, medalia de argint in proba de 800 m liber, in finala disputata la Campionatele Europene de inot pentru juniori din Otopeni. Timpul sportivului roman a fost de 7min54sec02/100. Este a treia medalie pentru Stancu (CSA Steaua), dupa cele de aur de la 1.500…