- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat vineri cu premierul Theresa May; intr-o convorbire telefonica, cei doi lideri au condamnat "atacurile provocatoare cu rachete ale regimului iranian, din Siria, impotriva cetatenilor israelieni", arata o declaratie a Casei Albe, preluata de Reuters.…

- Emmanuel Macron, Angela Merkel si Theresa May au discutat telefonic despre masurile pe care UE ar trebui sa le adopte pentru a proteja statele membre in cazul in care SUA impun taxe punitive."Au convenit ca Statele Unite nu ar trebui sa impuna masuri comerciale impotriva Uniunii Europene,…

- Liderii Frantei, Germaniei si Marii Britanii au cazut de acord ca SUA nu ar trebui sa impuna masuri comerciale unilaterale impotriva Uniunii Europene, ori in caz contrar, UE ar trebui sa se pregateasca sa-si apere interesele, informeaza agentia de stiri Reuters. Emmanuel Macron, Angela…

- Presedintele american, Donald Trump, va merge pe 13 iulie intr-o vizita de lucru in Marea Britanie unde se va intalni cu premierul Theresa May, relateaza joi Reuters, AFP si dpa.Oficiali ai Casei Albe si ai Downing Street au anuntat joi ca Donald Trump va vizita Marea Britanie in iulie si…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a denuntat sambata in termeni duri atacurile occidentale desfasurate impotriva Siriei, calificandu-i drept ''criminali'' pe presedintele american Donald Trump, presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Theresa May, relateaza AFP.

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, s-a aratat de acord cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele francez, Emmanuel Macron, in privinta faptului ca este necesar un raspuns al comunitatii internationale la atacul de sambata din Siria, in care regimul de la Damasc ar fi folosit…

- Presedintele american Donald Trump, predecesorul sau, Barack Obama, si prim-ministrul britanic Theresa May nu se afla pe lista invitatilor la nunta printului Harry cu Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, au declarat, marti, surse din guvernul britanic si apropiate familiei regale, scrie Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si premierul Marii Britanii, Theresa May, au evidentiat, miercuri, importanta destructurarii retelelor ruse de spionaj si evitarii viitoarelor atacuri chimice, anunta Casa Alba.