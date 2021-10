FBI a facut percheziții la locuinta din Washington a oligarhului rus Oleg Deripaska, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. Miliardarul rus Oleg Deripaska este cunoscut pentru apropierea de președintele rus Vladimir Putin, potrivit unui purtator de cuvant al FBI, citat de CNN. Perchezițiile au fost facute in urma unei investigații federale derulate in New York, a spus purtatorul de cuvant al FBI, fara sa ofere și alte informații. O sursa din interiorul anchetei a declarat ca ancheta inca e „in curs”. Aleea din fața locuinței lui Oleg Deripaska, situata pe 30th Street din Washington,…