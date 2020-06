Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani anunța publicul interesat despre apariția, in Monitorul Oficial, a Ordinului MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu.

Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta debutul procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediuAgentia pentru Protectia Mediului Constanta informeaza cu privire la publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1150 2020 privind aprobarea…

- Ministrul Sanatații a dat un ordin de masuri pentru deschiderea teraselor. Aceste prevederi au fost publicate sambata in Monitorul Oficial avand aplicabilitate de luni, 1 iunie. Ministrul Sanatații nu s-a deranjat sa publice masurie pe site-ul ms.ro așa ca patronii teraselor s-au straduit sa faca rost…

- Hotararea adoptata luni de Guvern, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, privind instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile, a fost publicata in Monitorul Oficial, anunța AGERPRES. In spatiile publice inchise, spatiile comerciale,…

- Senatorul UDMR, Tanczos Barna, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa online, ca a solicitat Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) aprobarea cotelor de preventie si a celor de interventie pentru ursi si aplicarea unor politici publice in centrul carora se afla omul si nu ursul.…

- Comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM) au aplicat, in primul trimestru al anului, amenzi in valoare de aproape 14,72 milioane de lei, in crestere cu 42,35% fata de aceeasi perioada din 2019, arata datele centralizate de institutia de control, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, in intervalul…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera, retrage certificatul de atestare a unei firme, daca au fost constatate taieri ilegale in parchete neautorizate realizate de respectiva firma sau angajatii acesteia,…

