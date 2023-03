Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele legilor educației și cel privind plafonarea pretului politelor RCA nu figureaza pe agenda de vineri a sedintei de guvern, a comunicat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

- Proiectele legilor educatiei vor intra, in perioada imediat urmatoare, in avizare la nivelul tuturor ministerelor cu responsabilitate in domeniu, astfel incat, in sedinta de Guvern din data de 23 martie, sa fie aprobate si transmise spre dezbatere si adoptare in Parlament, a anuntat joi prim ministrul…

- Guvernul condus de Prim-ministrul Dorin Recean se intrunește astazi intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi a executivului se regasesc proiecte de hotariri precum: Proiect de hotarire pentru aprobarea proiectului de lege privind securitatea cibernetica (numar unic 41/ME/2023) Proiect de hotarire cu privire…

- Vasile Dincu, membru al echipei de specialiști care analizeaza legile Educației, a anunțat i-a cerut lui Marcel Ciolacu sa discute in Coaliție prelungirea termenului pentru inaintarea formei finale pentru adoptare in Executiv.

- „Foarte pe scurt, este vorba de clarificarea modului in care se stabilește locul unde vor fi asigurate aceste tichete. In localitațile care nu au reușit inca sa finalizeze nomenclatorul stradal, sunt de asemenea situații in care mai multe familii locuiesc la aceeași adresa și sunt citeva elemente de…

- Liderii PNL, PSD și UDMR au programat pentru astazi prima ședința a Coaliției din acest an. Sunt multe teme fierbinți care ar trebui rezolvate in perioada urmatoare, printre ele legile educației.