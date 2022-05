27 de proiecte votate in 15 minute. Liniste si pace in sedinta ordinara de ieri a Consiliului Judetean (CJ) Dolj. Consilierii judeteni au avut pe ordinea de zi 27 de proiecte de hotarare, pe care le-au votat la foc automat. De fapt, a cam devenit o obisnuinta ca sedintele lunare ale CJ Dolj sa se deruleze pe repede inainte, fara niciun fel de interventie. Si ieri s-a intamplat la fel, cele 27 de proiecte fiind aprobate in 15 minute. Acesta este timpul in care presedintele Consiliului Judetean, Cosmin Vasile, citeste titlul fiecarui proiect, intreaba despre avizul dat de comisiile de specialitate…