- Noile date ridica la 3.869 numarul total al deceselor cauzate de noul coronavirus in Wuhan si la 4.632 bilantul total al deceselor din China. Guvernul provinciei Hubei, unde este situat Wuhan, a precizat intr-un comunicat ca numarul mortilor a fost revizuit in crestere in urma rapoartelor intarziate…

- Bilanțul deceselor provocate de infecția cu SARS-Cov-2 din Wuhan, epicentrul pandemiei de cotonavirus, a fost revizuit vineri. Autoritațile sanitare din China au anunțat cu 50% mai mulți morți, de la 2.579 la 3.869.Decizia Centrului de prevenții și control vine in contextul care intreaga lume, inclusiv…

- Pe zi ce trece, numarul oamenilor care mor in China din cauza noului coronavirus crește tot mai mult. Vineri, intr-o singura zi, au murit 86 de pacienți in Wuhan, au anunțat autoritațile medicale chineze. Cu o zi inainte, fusesera 69 de morți in 24 de ore. Numarul total al oamenilor care au murit in…

- Epidemia cauzata de coronavirus tinde sa se transforme intr-o pandemie. In ultimile 24 de ore s-au inregistrat cele mai multe decesuri in China din cauza coronavirus. Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei, care este focarul noii…

- Bilanul deceselor provocate de noul coronavirus din China a urcat puternic miercuri, la 132, au aparut 1.500 de noi cazuri, iar Japonia a anuntat ca isi va evacua pe calea aerului cetatenii aflati in orasul Wuhan, care este epicentrul epidemiei, relateaza Reuters.

- Imagini uluitoare surprinse in apropierea orașului Wuhan, din China, de unde s-a raspandit tulpina de coronavirus ce a ucis deja 26 de persoane. Zeci de utilaje au fost aduse pentru a construi un spital nou, iar termenul limita pare ireal – doar 10 zile. Pe imaginile surprinse din aer se pot observa…

- China a ridicat vineri la 25 de morti si 830 de cazuri bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus, a informat Comisia nationala pentru sanatate, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: BATAIE de JOC la Academia de Poliție: o tanara a fost inmatriculata la ordinul lui Vela, dupa ce profesorii…

- Temutul coronavirus care face ravagii in China ar fi ajuns și in Franța. O femeie originara din orașul Wuhan, locul de unde a pornit epidemia, a publicat pe site-ul Ambasadei Franței in China ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, informeaza Le Figaro. Femeia…