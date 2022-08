Virusul care provoaca poliomielita a fost gasit de 116 ori in apele reziduale din Londra in perioada februarie-iulie, astfel ca autoritațile sanitare din capitala britanica au anunțat miercuri, 10 august, ca toți copii din Londra, cu varste cuprinse intre un an și noua ani, vor primi un vaccin antipolio, relateaza BBC și CNN . Aproape un milion de copii sunt vizați de campania de vaccinare urgenta, inclusiv cei care au fost deja imunizați. „Acest lucru va asigura un nivel ridicat de protecție impotriva paraliziei și va ajuta la reducerea raspandirii in continuare a virusului”, a precizat Agenția…