- Martor: Scaunele alea gri... le-am filmat, dar sunt oribile. Nu te poți așeza, ca ramai lipit acolo. E ca pe vremuri, nu s-a schimbat nimic.Martor 2: Iar inauntru nu se poate respira de cald, nu e niciun geam deschis, nimic. Atunci, la 11, era sala arhiplina.In plus, birocrația excesiva intrece toate…

- „Ploaia de portocale” este una dintre atractiile turistice din Spania. Cei care au norocul sa o surprinda, filmeaza evenimentul, iar imaginile devin virale pe retelele de socializare. Un reportaj de la corespondentul nostru in Spania, Oana Dobrescu.

- Numarul mare de persoane ce primesc anual diagnosticul de cancer la plamani i-a determinat pe experții dintr-o țara europeana sa solicite autoritaților controale medicale mai dese in cazul fumatorilor. Pentru ca in trei din patru cazuri cancerul pulmonar este depistat in stadii avansate, specialiștii…

- Deseurile care ajung la gropile de gunoi vor trebui reduse cu cel putin 75% pana in anul 2025, iar acestea trebuie reintroduse in economia circulara, conform Programului de guvernare depus la Parlament de premierul Citu, a transmis Agerpres. „Utilizarea rationala a resurselor naturale, inclusiv a materialelor…

- Imagini revoltatoare, surprinse pe strada Vadul lui Voda din sectorul Ciocana al capitalei. Persoane, ce se afla intr-o mașina de marca Dacia arunca, nestingherit, pe geam, o cutie de bere. Fapta a fost surprinsa de o camera de bord și transmise pe adresa redacției UNIMEDIA.

