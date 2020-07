Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a declarat, miercuri, ca DNA trebuie sa intervina in cazul in care sunt suspiciuni de ilegalitate la achizitia de materiale sanitare in perioada crizei, iar cine a profitat furand "merita sa zaca in puscarie"."Daca sunt lucruri ilegale, atunci trebuie sa intervina…

- Rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA Satu Mare in perioada 29.05.2020 – 04.05.2020, in domeniul controlului oficial al siguranței alimentare. Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, in perioada menționata, 92 acțiuni de…

- Primaria municipiului Alba Iulia reamintește cetațenilor obligativitatea prevenirii și combaterii infestarii cu Ambrosia artemisiifolia – planta alergena, respectiv distrugerii (prin cosire, smulgere sau erbicidare) a acestei buruieni. Ambrozia este cunoscută sub denumirea populară de iarba de paragină,…

- Ziarul Unirea Primaria Alba Iulia: Recomandari pentru combaterea infestarii cu ambrozia. Ce obligații au cetațenii Primaria municipiului Alba Iulia reamintește cetațenilor obligativitatea prevenirii și combaterii infestarii cu Ambrosia artemisiifolia – planta alergena, respectiv distrugerii (prin cosire,…

- Planta minune care te ajuta sa adormi repede! Reduce stresul și anxietatea și o puteți gasi in toate farmaciile Perioada aceasta este fara doar și poate una dintre cele mai solicitante din istoria ultimului secol, din punct de vedere emoțional. Foarte mulți oameni acuza insomnii, stari de anxietate,…

- Conform legii, „locatarii - operatori economici, practicanti ai profesiilor liberale, entitatile juridice de drept privat - a caror activitate a fost intrerupta sau a caror venituri sau incasari au scazut cu cel putin 15% in luna martie 2020 fata de media ultimului an calendaristic in perioada de…

- Laura Codruta Kovesi a castigat, la CEDO procesul prin care a contestat decizia de revocare din functia de procuror-sef al DNA. Judecatorii CEDO sustin ca Romania a incalcat drepturile procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, prin revocarea acesteia din functie inainte de incheierea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca masura ridicarii restricțiilor de circulație impuse autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 t pe cateva drumuri naționale și autostrada A2, se menține pe perioada starii de urgența. Masura…