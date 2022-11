Aproape trei sferturi dintre români folosesc anvelope de sezon la mașinile personale Aproape trei sferturi dintre romani (71,5%) folosesc anvelopele de iarna si de vara pentru autoturismul personal, in timp ce mai putin de o treime (28,5%) utilizeaza anvelopele de tip all season, releva un studiu realizat de Mediabook Company. In acest context, mai mult de jumatate dintre romani (58%) schimba anvelopele masinii personale o data la doi sau trei ani, iar 53% cheltuie intre 800 si 1.200 de lei pentru un set de patru anvelope. La intrebarea „Cat de des inlocuiti anvelopele uzate cu unele noi?”, 10,3% din totalul celor chestionati au raspuns ca inlocuiesc anvelopele masinii personale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

