Aproape trei sferturi din mașinile înmatriculate de români sunt second hand Peste 72% din autoturismele inmatriculate in al treilea trimestru al acestui an, in Romania, au fost mașini importate, second hand, informeaza datele I nstitutului Național de Statistica (INS). Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7%, in trimestrul al treilea din acest an, fata de acelasi interval din anul anterior, iar ponderea inregistrarilor noi de autoturisme importate second hand in total a fost de 72,2%, arata datele INS. Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au inregistrat majorari la categoriile autoturisme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

