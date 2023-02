Aproape trei metri cubi de ­material lemnos, confiscaţi şi predaţi Ocolului Sivic Ploieşti In timp ce desfasurau actiuni pe linia combaterii delictelor silvice, angajati ai Sectiei nr. 1 Ploiesti au depistat pe strada Ștrandului, din municipiu, o autoutilitara incarcata cu material lemnos. «In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca materialul lemnos, in cantitate de 2,93 metri cubi, sortiment anin negru și jugastru, nu corespundea cu datele inscrise in avizul de insoțire, referitoare la volumul pe specii/ grupe de specii. In cauza, fața de barbatul care transporta materialul lemnos a fost luata masura sancționarii contravenționale, iar lemnele, in valoare totala de 1.450… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

