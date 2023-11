Stiri pe aceeasi tema

- Raportul identifica cinci acțiuni pe care directorii executivi trebuie sa le adopte pentru a atinge reziliența cibernetica Studiu Accenture Trei sferturi (74%) din directorii executivi la nivel global sunt ingrijorați de capacitatea organizațiilor lor de a preveni sau minimiza daunele in urma unui atac…

- Am fost onorat sa reprezint Romania și sa conduc delegația Parlamentului European la cea de-a 18-a sesiune a Forumului Global pentru Internet (IGF), care a avut loc la Kyoto, in Japonia, anunța europarlamentarul PNL Cristian Bușoi pe pagina lui de Facebook. !Forumul Global pentru Internet (IGF) este…

- Grupul bulgar Telelink Business Services (TBS) și-a exprimat miercuri surprinderea fața de decizia CSAT de a-i respinge autorizația 5G pe motiv ca ar prezenta o amenințare la siguranța naționala. Grupul TBS, care furnizeaza servicii IT și catre Comandamentul Cyber din MApN, spune ca lucreaza și cu Ministere…

- Sprijin de 1 milion de dolari din partea Google.org, brațul filantropic al Google, pentru intarirea securitații cibernetice in țara. Acest efort va fi susținut cu accent pe dezvoltarea rezilienței impotriva amenințarilor cibernetice și dezinformarii, adresindu-se atit societații civile, cit și instituțiilor…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu, impreuna cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken au gazduit joi, 21 septembrie 2023, Reuniunea ministeriala a Retelei globale a punctelor focale nationale pentru tema Femeile, pacea si securitatea, la sediul ONU de la New York, in marja segmentului…

- Weekend cu carburanți mai scumpi. Cel mai mult crește prețul motorinei, care trece mult de pragul psihologic de 23 de lei. Astfel, in puțin peste o saptamina motorina s-a scumpit cu un leu. Potrivit Agenției pentru Reglementare in Energetica (ANRE), majorarea accentuata a prețurilor are loc din cauza…