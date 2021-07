Aproape toate restricțiile anti-Covid din Regatul Unit au fost anulate de astăzi Aproape toate restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus au fost ridicate in Anglia luni, redenumita ''Ziua libertatii'' in pofida unei cresteri a numarului de cazuri de Covid-19, care ii ingrijoreaza pe multi oameni de stiinta. Incepind de la miezul noptii, in Anglia salile de spectacol si stadioanele se pot redeschide la capacitate maxima, cluburile pot primi din nou publicul, ser Citeste articolul mai departe pe noi.md…

