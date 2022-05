Aproape toate primăriile au încheiat contracte pentru înregistrarea cadastrală a imobilelor 48 din 52 de unitați administrativ – teritoriale eligibile din județ au incheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Hunedoara contracte de finanțare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale. Suma aferenta acestui an pentru inscrierea proprietaților din județul Hunedoara in evidențele de cadastru și carte funciara este de 7.680.000 de lei. Lucrarile de cadastru general se desfașoara in cadrul celei de-a opta etape de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciara (PNCCF). Deschiderea carților funciare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

