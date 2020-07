Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile ridicate au favorizat dezvoltarea acestora, iar specialiștii spun ca nu au mai vazut așa de 10 ani. Echipele Administrației Bazinale de Apa Dobrogea Litoral acționeaza cu utilaje de azi-noapte, din Mamaia Nord pana in sud, la Cap Aurora, pentru a curața plajele. Pe unele porțiuni, adancimea…

- Turiștii care doresc sa iși petreaca vacanța estivala la malul marii au oportunitatea de a zbura din Timisoara spre o destinație de vacanța, incepand din data 1 iulie, destinatiile disponibile fiind in Grecia si Romania deocamdata. Turiștii care doresc sa iși petreaca vacanța in Grecia, pot alege sa…

- Vremea capricioasa face turiștii sa ocoleasca inca litoralul romanesc. Chiar daca operatorii se așteptau la un sfarșit de saptamana cat mai plin și multe rezervari noi, pe malul Marii Negru bate vantul a paguba.

- Incepand cu 1 iunie romanii pot circula nestingheriti in afara localitatii, fara sa mai fie nevoie de o declaratie pe proprie raspundere. Tot cu aceasta data se deschid si terasele, iar pe litoral sunt asteptati primii turisti.

- Hotararea de guvern adoptata joi pentru relaxarea de la 1 iunie a unor restricții impuse in timpul starii de alerta prevede ca accesul turiștilor pe plajele amenajate (concesionate) de pe litoralul romanesc se va face doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri, pentru a evita inghesuiala, transmite…

- Corina Martin, președinta Federației Asociațiilor de Promovare Turistica, a oferit informații prețioase in legatura cu acest subiect in cadrul unei intervenții video. Ea a subliniat condițiile in care turiștii vor merge pe litoralul romanesc vara aceasta. Citeste si: Tarifele hotelurilor de…

- Turistii vor alege litoralul romanesc pentru relaxare si mai putin pentru distractie si nu vom mai putea vorbi de evenimente, de festivaluri, de concerte sau de cluburi deschise la malul marii, spune Aurelian Marin, directorul general al “Paradis, Vacante de Vis”, unul din cei mai mari…

- Pentru a se incerca prevenirea raspandirii coronavirusului pe litoralul romanesc este posibil ca turistii care intra in statiuni sa fie testati, dupa cum a spus, marti, George Niculescu, prefectul judetului Constanta, in urma unei intalniri pe care a avut-o cu reprezentantii patronatelor din turism.…