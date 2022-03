Stiri pe aceeasi tema

- In județul Suceava s-au raportat 22 de cazuri noi de coronavirus, cu 8 in plus in comparație cu ziua anterioara. Insa, au fost prelucrate numai 265 de teste. Numarul cazurilor active a scazut de la 382 la 360, iar incidența s-a redus de la 1,81 la 1,62 la mia de locuitori. La nivelul județului, din…

- In județul Suceava s-au raportat 75 de cazuri noi de coronavirus, cu 9 in minus in comparație cu ziua anterioara. Au fost prelucrate 1.153 de teste. Numarul cazurilor active a scazut de la 503 la 476, iar incidența s-a redus de la 2,50 la 2,21 la mia de locuitori. La nivelul județului, din totalul de…

- In județul Suceava s-au raportat 73 de cazuri noi de coronavirus, cu 45 in minus in comparație cu ziua anterioara. Au fost facute 1.170 de teste. Numarul cazurilor active este de 481, iar incidența s-a redus de la 2,78 la 2,62 la mia de locuitori. La nivelul județului, din totalul de 114 localitați…

- In județul Suceava s-au raportat 290 de cazuri noi de coronavirus, cu 174 in plus fața de ziua anterioara, dupa ce au fost prelucrate 1.760 de teste. Numarul cazurilor active s-a micșorat de la 3.226 la 2.600, iar incidența s-a redus de la 8,30 la 7,91 la mia de locuitori. La nivelul județului Suceava,…

- Comunele Dragușeni și Frumosu sunt singurele localitați din județ care inca mai sunt in scenariul verde. Potrivit Prefecturii Suceava, conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați, una are un caz in evoluție, 9 au sub cinci cazuri in evoluție,…

- La nivelul județului Suceava, 75 de localitați sint in „zona roșie” COVID, cu rate de infectare de peste 3, 33 se afla in „zona galbena” și doar 6 figureaza in „zona verde”. In municipiul Suceava se inregistreaza 1.114 cazuri active, iar rata de infectare a crescut de la 8,18 la 9,01 la mie. Printre…

- Cu 887 de cazuri active de COVID și o rata de infectare de 4,45 la mia de locuitori, municipiul Suceava ramine in „zona roșie”. Tot in „zona roșie” mai sint 37 de localitați, printre care Ipotești, cu o incidența de 13,70, Dumbraveni, cu 13,32, Bosanci, cu 11,72, Salcea, cu 8,32, Radauți, cu 8,27, Moara,…

- Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați sucevene, 53 au zero cazuri, 23 au cate un caz in evoluție, 27 au sub cinci cazuri in evoluție, 8 au sub zece cazuri in evoluție iar 3 au peste zece cazuri in evoluție. Toate localitațile sucevene sunt…